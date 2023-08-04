'Мы ориентируемся на конец лета': в Воздушных силах рассказали об обучении украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты начнут обучение на современных западных истребителях F-16 в конце августа. Предполагается, что обучение пилотов не будет быстрым, однако и не будет таким долговременным, как надеются оккупанты.

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Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Так, в Украине надеются, что пилотам удастся довольно быстро овладеть истребителем, как это было раньше с системой Patriot.

"Мы ориентируемся на конец лета, что стартует уже отправка пилотов в европейские страны на серьезное обучение. И поэтому надо понимать, что оно не будет таким быстрым, но и не будет таким долговременным как надеются россияне. Думаю, наши пилоты так быстро как овладели Patriot, так же будут быстро воспринимать учебную программу F-16", – заявил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, обучение пилотов на F-16 займет примерно полгода. Это время необходимо для того, чтобы пилоты не только научились летать, но и научились использовать все виды вооружения. Так, США раньше оценивали готовность пилотов к новой системе, учитывая сложности перехода от советских стандартов к западным, что требует изменения подходов.

"Были сделаны оптимистичные прогнозы, что может быть и до 4 месяцев. Все покажут на практике, у каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, свои способности к тому или иному вооружению", – добавил Игнат.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что воины Сил обороны Украины приступят к тренировкам на современных западных истребителях F-16 уже в августе. Он подчеркнул, что нужно привлечь максимальные ресурсы, чтобы их поставка состоялась как можно быстрее.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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