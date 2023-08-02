Тренировки пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнутся уже в августе, – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что воины Сил обороны Украины начнут тренировки на современных западных истребителях F-16 уже в августе. Он отметил, что нужно задействовать максимальные ресурсы, чтобы их поставки состоялись как можно скорее.

Видео дня

Во время своего выступления украинский лидер отметил, что эта задача очень сложная. Видео опубликовано на официальной странице президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас нужно работать на 100% со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут после обучения нам их передать. Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", – сказал он.

Зеленский также отметил, что должен наступить тот день, когда дальнобойные американские ракеты ATACMS заработают также, как Javelinили HIMARS.

"Дальнобойное оружие – нужно работать и дальше с партнерами, прежде всего с США, чтобы украинские воины могли действовать максимально точно на большие расстояния против российских оккупантов. Должен наступить тот день, когда ATACMS заработают так же привычно для всех нас, для наших военных так, как Javelin или HIMARS", – сказал президент.

Он также акцентировал, что вся Украина должна быть защищена от российского террора.

Отметим, что издание CNN со ссылкой на собственные источники накануне заявило, что США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на F-16. Такая ситуация возникла из-за того, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все детали этого плана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков предположительно начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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