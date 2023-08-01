Плана обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет – CNN

Соединенные Штаты еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Такая ситуация возникла из-за того, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

Видео дня

Об этом сообщила CNN со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что через два месяца после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке США в подготовке украинских пилотов на F-16, до сих пор остается не решен ряд важных деталей.

Так, утверждение плана в частности предусматривает разрешение на передачу специального оборудования для F-16, как летных тренажеров и учебных пособий, поскольку учения будут проходить только в Европе. Но официальные лица сообщили CNN, что администрация Байдена еще не получила от европейцев окончательного плана подготовки, то есть США пока нечего подписывать.

Также до сих пор неясно, какие страны предоставят свои F-16 для обучения. Передача самолетов Украине потребует отдельного разрешения США.

Источники издания в Пентагоне сообщили, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будут принимать до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план учений.

В концепции плана обучения, предоставленной Министерством обороны Дании CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе.

В то же время издание отмечает, что во внутреннем меморандуме ВВС США с подробным описанием оценки говорится, что навыки украинцев предполагают, что обучение может быть завершено через четыре-пять месяцев.

График быстрее стандартной программы обучения на F-16 для пилотов ВВС США, но он исключает миссии и задачи, не нужные для украинских пилотов – например, дозаправка в воздухе и посадка по приборам.

Напомним, в США ранее заявляли, что через несколько недель начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев. В то же время, пока ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков предположительно начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!