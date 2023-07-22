В США сказали, когда начнут обучение украинских пилотов на F-16, и указали на важный нюанс

США уже через несколько недель приступят к обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

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Об этом 21 июля сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum – главной конференции по нацбезопасности и внешней политике в США. В частности, он напомнил, что до сих пор ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

Польша и Словакия уже передали Вооруженным силам Украины 27 единиц МиГ-29 для дополнения их парка боевых самолетов.

Салливан напомнил, что президент США Джо Байден ранее пообещал поддержку Вашингтона совместной инициативы по подготовке украинских пилотов. Обучение будет проходить за границами Украины в Европе и продлится несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что Украина может получить F-16 ближе к концу года. Однако, по его словам, эти самолеты не изменят ход войны.

– 30 депутатов Европарламента призвали лидеров Евросоюза ускорить передачу F-16 Украине.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что F-16 могут полностью прекратить российскую морскую блокаду украинских портов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное, поскольку кроме летчиков, нужно обучать и других специалистов.

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