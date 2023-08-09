Байден в очередной раз одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16: что известно

Президент США Джо Байден в очередной раз одобрил тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. В Пентагоне подчеркнули, что процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

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Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга во вторник, 8 августа. По ее словам, президент Байден "дал зеленый свет" этому процессу.

"Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды. Президент Байден "дал зеленый свет", чтобы разрешить и поддержать процесс обучения", – сказала Сабрина Сингх.

В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей предстоящих тренировок.

Это уже третье одобрение президентом США Джо Байденом обучения западными союзниками Киева украинских пилотов на истребителях F-16.

Впервые об этом Байден заявил еще 19 мая. О своем решении он сообщил лидерам Большой семерки (G7) во время саммита в Японии. Тогда надеялись, что обучение начнется в ближайшие недели.

Во второй раз Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам на американских истребителях 16 июля. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заверил, что Штаты не будут откладывать учения.

Уже больше года Киев призывает западные страны передать Украине современные истребители F-16. Но администрация Байдена, имея в арсенале США более 1000 самолетов и, по крайней мере, столько же продав союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила "нет". Соединенные Штаты сохраняют за собой право ветировать передачу самолетов другими государствами третьим странам.

Самым влиятельным поклонником передачи воздушных судов был госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно Блинкен дожал президента США Джо Байдена и он впервые сказал "да". Европейские союзники, имеющие F-16 в своих арсеналах, получили от администрации добро на отправку самолетов, как только снабжение и логистика будут скоординированы, а украинские пилоты научатся ими пользоваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты приступят к тренировкам на современных западных истребителях F-16 уже в августе. Он подчеркнул, что нужно привлечь максимальные ресурсы, чтобы их поставка состоялась как можно быстрее.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков предположительно начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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