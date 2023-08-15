США могут выделить Украине еще помощи на $24,1 млрд: что известно

Соединенные Штаты Америки могут выделить на помощь Украине еще 24,1 миллиарда долларов. Эти средства, необходимые для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей нашего государства во время войны, на прошлой неделе запросил у Конгресса американский лидер Джо Байден.

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Об этом во вторник, 15 августа, во время брифинга заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он призвал Конгресс немедленно одобрить запрос президента.

"На прошлой неделе президент Байден запросил 24,1 млрд долларов, чтобы сдержать это обещание и продолжить поддержку безопасности, экономики, гуманитарных потребностей Украины, равно как и помочь другим странам, испытывающим на себе последствия российской войны. Наши усилия и ресурсы, так же как и наших партнеров по всему миру, дали украинцам возможность бороться за их жизнь, за их свободу и их будущее", – сказал государственный секретарь.

Он объяснил, почему Конгресс должен одобрить выделение дополнительных средств для поддержки Украины. Та помощь, которую уже предоставили США, помогла нам удержать ключевые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости, а это жизненно необходимо для поддержания международного мира и безопасности. Также поддержка Украины обеспечила то, что полномасштабное вторжение уже столько месяцев остается стратегическим провалом РФ.

Блинкен напомнил, что скоро будет уже полтора года с начала полномасштабной войны в Украине. Все это время страна-агрессор Россия беспощадно бомбит украинские школы и больницы, превращает еду и горючее в оружие, убивает и травмирует тысячи украинцев, похищает украинских детей.

Украинцы, несмотря ни на что, продолжают демонстрировать миру свое мужество и стойкость. Государственный секретарь США пообещал, что Штаты и десятки других стран будут поддерживать Украину и дальше, пока она не достигнет устойчивого и длительного мира.

Он также добавил, что Государственный департамент США работает с Украиной и партнерами над тем, чтобы помочь нашей стране сдержать и, при необходимости, иметь возможность защитить себя от российской агрессии в будущем. Речь идет о долгосрочных обязательствах насчет безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил новую партию вооружения для Украины. Стоимость очередного пакета помощи – $200 млн, он включает артиллерийские снаряды, боеприпасы для систем противовоздушной обороны, противотанковые средства и т.д.

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