Боеприпасы для ПВО, оборудования для разминирования и т.д.: США выделяют Украине новый пакет военной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новую партию вооружения для Украины. Стоимость очередного пакета помощи – $200 млн, и включает артиллерийские снаряды, боеприпасы для систем противовоздушной обороны, противотанковые средства, и так далее.

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Об этом политик заявил во время пресс-конференции с американской прессой. Белый дом остается надежным и верным союзником Киева до тех пор, пока последний российский оккупант не покинет украинскую территорию.

"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", – обозначил он.

Блинкен перечислил, что в новый пакет снабжения армии ВСУ входит:

боеприпасы для ПВО,

артиллерийские снаряды,

противотанковые средства,

дополнительное оборудование для разминирования.

Отметим, что о последнем настоятельно просил глава Минобороны Алексей Резников, заметивший, что Украина самая заминированная страна, и без западных партнеров нам не преодолеть это бедствие.

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", – подчеркнул он накануне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в администрации президента Байдена указали, что в случае необходимости готовы обращаться к Конгрессу для выделения дополнительных средств для помощи Украине. Объемы нового запроса Белого дома относительно дальнейшей поддержки Киева обоснованы математическими расчетами.