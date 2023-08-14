Боеприпасы для ПВО, оборудования для разминирования и т.д.: США выделяют Украине новый пакет военной помощи
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новую партию вооружения для Украины. Стоимость очередного пакета помощи – $200 млн, и включает артиллерийские снаряды, боеприпасы для систем противовоздушной обороны, противотанковые средства, и так далее.
Об этом политик заявил во время пресс-конференции с американской прессой. Белый дом остается надежным и верным союзником Киева до тех пор, пока последний российский оккупант не покинет украинскую территорию.
"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", – обозначил он.
Блинкен перечислил, что в новый пакет снабжения армии ВСУ входит:
- боеприпасы для ПВО,
- артиллерийские снаряды,
- противотанковые средства,
- дополнительное оборудование для разминирования.
Отметим, что о последнем настоятельно просил глава Минобороны Алексей Резников, заметивший, что Украина самая заминированная страна, и без западных партнеров нам не преодолеть это бедствие.
"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", – подчеркнул он накануне.
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в администрации президента Байдена указали, что в случае необходимости готовы обращаться к Конгрессу для выделения дополнительных средств для помощи Украине. Объемы нового запроса Белого дома относительно дальнейшей поддержки Киева обоснованы математическими расчетами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!