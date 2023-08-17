Германия передала Украине еще две пусковые установки IRIS-T и боеприпасы: подробности

Правительство Германии объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине. В него вошли дополнительные системы противовоздушной обороны и тысячи боеприпасов.

Видео дня

Поставки осуществляются из запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства Германии.

Украинские войска получат еще две пусковых установки IRIS-T. Германия передает установки в модификации SLS. Это означает, что дальность и высота поражения воздушных целей составляет до 12 км.

Также в новом пакете военной помощи будет около 4,5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов и 10 переносных радиолокационных станций наземного наблюдения Ground Observer 12.

Кроме того, Берлин обеспечит украинскую армию дополнительными логистическими возможностями. Для этого немецкое правительство в новом пакете военной помощи предусмотрело 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним. Также будет переданы 8 погрузчиков на 15 тонн.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил немецких партнеров за новый пакет военной помощи. По его словам, дополнительные системы ПВО помогут эффективнее защищать украинское небо.

"Большая благодарность нашим партнерам за "ириски". Небо будет более защищенным", – написал Ермак.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут выделить на помощь Украине еще 24,1 миллиарда долларов. Эти средства, необходимые для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей нашего государства во время войны, запросил у Конгресса американский лидер Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нуждаются в F-16, потому что наша страна должна противостоять российской авиации не менее технологичными самолетами и поддерживать наших защитников с воздуха. Тем не менее, скорее всего, Украина не получит современные истребители ближайшей осенью или зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!