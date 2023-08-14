Норвегия поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками CORTEX Typhon: что о них известно
Правительство Норвегии в рамках военной помощи передаст Украине антидроновые системы CORTEX Typhon, которые повысят степень эффективности Воздушных сил Украины в борьбе с вражескими БПЛА. Современные установки производит компания Kongsberg Defence & Aerospace, подписавшая совместный договор с Великобританией о поставках для нашей страны.
Об этом сообщили на сайте норвежского руководства. Стоимость сделки составляет 56 миллионов фунтов стерлингов или около 750 млн. крон.
"Это значительно усилит потенциал украинской армии в противостоянии боевым беспилотникам и поможет им защитить гражданское население и инфраструктуру", — подчеркнул директор Kongsberg Эрик Ли.
CORTEX Typhon – одна из последних разработанных систем для борьбы с дронами. Она состоит из программных и аппаратных решений компании Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской оборонной компании Kongsberg (речь идет о дистанционно управляемом модуле с пулеметом 12,7-мм) и бронетехники, на которую устанавливается все вышеупомянутое оборудование. В варианте для Украины это будут бронемашины Dingo 2.
По данным разработчиков, система обстреливает вражеские беспилотники из пулемета или же "выводит БПЛА из строя другим способом".
Как сообщал OBOZREVATEL, в июльский пакет военной помощи Украине от США вошли сверхсовременные микродроны Black Hornet Nano, которые на сегодняшний день самые маленькие и самые современные дроны в мире. Миниатюрные БПЛА произведены норвежской компанией Teledyne FLIR, клиентами которой выступают правительства десятков стран мира.
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