Минус два разведывательных беспилотника: силы ПВО качественно отработали на юге

Силы обороны Украины в пятницу, 18 августа, на юге отминусовали у оккупационной армии страны-агрессора России два БПЛА. Речь идет о разведывательных беспилотниках "Мерлин-ВР".

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Об этом рассказали на Facebook-странице службы по связям с общественностью воздушного командования "Юг". Дронов оккупанты лишились в Херсонской и Николаевской областях Украины.

"18 августа 2023 года на Херсонщине и Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 2 разведывательные БПЛА "Мерлин-ВР". Вместе к победе!" – гвоорится в сообщении.

"Мерлин-ВР" – это экспериментальный беспилотник производства страны-агрессора России, впервые он был представлен в сентябре 2021 года.

Эти БПЛА предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Разработчик этого вооружения оккупантов – "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий", город Смоленск.

Россияне не сообщали об испытаниях, серийном производстве или принятии такого БПЛА на вооружение, однако поспешили назвать его "технологическим прорыв" и "уникальным решением" из-за наличия якобы "гибридной" силовой установки. Она якобы позволяет брать на борт до 6,5 кг нагрузки, иметь продолжительность полета до 10 часов и летать почти бесшумно на высоте до 5 км.

16 июня 2022 года ВСУ сбили первый такой аппарат на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия, которую Кремль много лет именовал мифическим статусом "вторая в мире", потеряла более 300 000 солдат в войне, развязанной против Украины 24 февраля 2022 года. Общие потери с двух сторон оцениваются до полумиллиона человек, говорится в материале The New York Times.

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