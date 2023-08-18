Суммарные потери России и Украины в войне приближаются к полумиллиону военных – New York Times

Российская армия, которую Кремль много лет именовал мифическим статусом "вторая в мире", утратила более 300 000 солдат в войне, развязанной против Украины 24 февраля 2022 года. Общие потери с двух сторон оцениваются до полумиллиона человек.

Видео дня

С такими данными опубликован материал журнала The New York Times, ссылаясь на официальных представителей Соединенных Штатов. По их словам, подобные цифры ошеломляющие, поскольку материальная база и ресурс живой силы у России больше.

"Военные потери России приближаются к 300 000 человек. В это число входит до 120 000 погибших и от 170 000 до 180 000 раненых военнослужащих. Ситуацию для Кремля усугубляет отсутствие своевременной и профессиональной медицинской помощи", – указано в статье.

В настоящий момент западные аналитики насчитывают на территории Украины до 500 тысяч оккупантов из России. К ним относятся солдаты регулярной армии РФ, резервисты и наемники группы "Вагнер" и прочих российских частных военных компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, западное издание Forbes признало общие боевые достижения Украины "просто невероятными", несмотря на замедленные темпы контрнаступления. В рамках контрнаступления наша армия может добиться существенных успехов на поле боя еще до конца текущего года.

Еще в конце прошлого года военные аналитики издания The New York Times констатировали, что Путин провалил вторжение в Украину, это произошло, потому что он бросил на войну неподготовленных солдат, тогда как его ближайшее окружение продолжало доказывать "воинственную настроенность" Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!