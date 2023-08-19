Была очень хорошая, папа защищает Украину на фронте: оккупанты убили в Чернигове 6-летнюю девочку. Фото

Российская ракета, попавшая в центр Чернигова, убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голынских.

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Папа ребенка защищает Украину на фронте. Об этом сообщила близкая подруга женщины Екатерина Фарафонова.

"Сегодня в Чернигове рашистская ракета убила единственную долгожданную дочь моей кумы маленькую Софийку. Теперь Софийка ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли… Хочется только пожелать русские гореть в аду, получить сполна и больше, вымереть и стереться с лица земли", – отметила она.

По словам женщины, Софийка была очень хорошей, умной и сообразительной девочкой.

"Спи на мягких тучках наша маленькая Софийка, ты была украшением этого жестокого мира", – добавила она.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.