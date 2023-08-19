Что происходит в Чернигове на месте попадания ракеты РФ: свежие видео от спасателей

Днем 19 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по центру Чернигова. В результате теракта погибло 7 человек, еще более 100 получили ранения.

Видео дня

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук заявил, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей. Психологи ГСЧС, спасатели, все необходимые силы и средства работают на месте происшествия.

Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

"В праздничный день террористы нанесли ракетный удар по центру города. Есть погибшие и раненые. Психологи ГСЧС, спасатели и все необходимые силы и средства на месте", – сообщил Крук.

С помощью автолестницы спасатели добрались до разрушенной крыши театра. Сотрудники ГСЧС продолжают заливать водой разрушения, чтобы предотвратить очередное возгорание.

В то же время в Черниговской областной военной администрации сообщили, что в результате теракта погибло 7 человек, еще 117 – получили ранения. Десятки людей находятся в больнице в разной степени тяжести.

Напомним, российские террористы ударили по центру Чернигова. Предварительно, прилетела баллистическая ракета "Искандер-М". В результате обстрела есть ранены и погибшие, среди которых – дети.

Ранее сообщалось, что, президент Владимир Зеленский показал послесдствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.