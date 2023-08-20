Выросло количество пострадавших в результате удара РФ по Чернигову: появились данные об их состоянии

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по центру Чернигова 19 августа возросло до 148 человек. 41 пострадавший до сих пор находится в больнице, погибли накануне семь человек, в том числе 6-летняя девочка.

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На месте прилета продолжается работа по расчистке завалов, также представители компетентных служб обследуют более 60 пострадавших в результате удара жилых домов, чтобы оценить объемы убытков и начать восстановление многоэтажек. Об этом рассказал глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Враг вчера забрал жизни семи человек и еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены с ранениями в больницы. По состоянию на 6:20 утра в больницах Чернигова остается 41 человек. Им оказывается вся необходимая помощь. 15 человек были прооперированы", – отметил Чаус.

Он также рассказал, что 20 августа работы по расчистке центра города после теракта РФ продолжились. На месте прилета работает коммунальная техника, а специалисты проводят обследование зданий, расположенных недалеко от эпицентра взрыва.

"Продолжается обследование всех жилых домов, учреждений для того, чтобы оценить объемы убытков и как можно быстрее закрыть эти вопросы, особенно по людям, по помещениям. Повреждения получили около 500 квартир, это 60+ домов, которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета. Сейчас работают все службы. Работают правоохранители, расследуют состоявшееся преступление. Работают коммунальщики, социальные службы. Сегодня в больницах также будут работать психологи", – рассказал глава Черниговской ОВА.

Напомним, около полудня 19 августа армия России нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Атака забрала жизни семи человек, среди которых – 6-летняя Софийка, папа которой ныне защищает Украину на фронте. Маму убитой девочки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также от ракетного удара РФ погибла сотрудница директората "Черниговской политехники". Наталья Тория возвращалась домой из церкви, где находилась на праздничной службе, когда российская ракета оборвала ее жизнь.

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на видео, на появившихся в сети кадрах виден мощный взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт РФ публикацией последствий удара и заявил, что "Россия должна проиграть". И чтобы это непременно произошло, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.

Также на очередной теракт РФ – ракетный удар по центру мирного города в выходной день и религиозный праздник, когда на улицах было максимальное количество людей, отреагировали в ООН. Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун подчеркнула, что удары по мирным жителям или гражданским объектам строго запрещены международным гуманитарным правом и заявила, что "это должно прекратиться".