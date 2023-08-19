'Это должно прекратиться': ООН ответила на ракетный удар по Чернигову

В ООН осудили ракетный удар РФ по центру Чернигова, который оккупанты нанесли в субботу, 19 августа. Там заявили, что "это должно прекратиться".

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Об этом сообщила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун. Ее заявление опубликовано на сайте ООН.

"Я поражена новостью об очередном российском ударе, нанесенном по центру Чернигова на севере Украины, в результате которого были убиты и ранены десятки мирных жителей, в том числе дети. Особенно ужасно, что удар был утром, когда люди гуляют или идут в церковь, чтобы отметить сегодняшний религиозный праздник для многих украинцев", – говорится в сообщении.

Браун подчеркнула, что удары по мирным жителям или гражданским объектам строго запрещены международным гуманитарным правом.

"Я осуждаю эту практику российских ударов по густонаселенным районам Украины, что приводит к гибели людей, массовым разрушениям и резкому росту гуманитарных потребностей. Удары по мирным жителям или гражданским объектам строго запрещены международным гуманитарным правом. Это должно прекратиться", – резюмировала координатор.

Стоит отметить, что в театре в момент попадания проходила выставка производителей дронов "Лютые птички". В окрестных домах в результате взрыва вылетели окна.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.