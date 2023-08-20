Возвращалась из церкви: от ракетного удара РФ погибла сотрудница директората 'Черниговской политехники'

В субботу, 19 августа, страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт, ударив по центру Чернигова. Одной из погибших оказалась сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна.

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Женщина как раз возвращалась из церкви после праздничной службы. Об этомсообщила пресс-служба университета.

"В результате ракетной атаки на город Чернигов 19.08.2023 погибла сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна, возвращаясь из церкви. Приносим глубокие соболезнования всем, родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, дочь погибшей Натальи Таня тоже пострадала от взрыва. В настоящее время девушка находится в больнице.

Стоит отметить, что попавшая в центр Чернигова российская ракета также убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голынских.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.