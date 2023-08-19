Армия России попала двумя ракетами по Краматорску: поврежден заводской цех. Фото

Российские оккупанты в полночь ударили двумя ракетами по Краматорску на Донетчине, вследствие атаки был поврежден заводской цех. От вражеских обстрелов области в течение суток ранения получили четверо гражданских.

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Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. "В полночь россияне попали двумя ракетами по Краматорску, поврежден заводской цех", – говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки враг обстрелял пять населенных пунктов Донецкой области.

Из артиллерии войска РФ ударили по Часовому Яру, где ранены четверо мирных жителей. Разрушения получили четыре многоквартирных дома.

По Великой Новоселке оккупанты били из "Градов", население не пострадало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 19 августа враг атаковал Житомирщину "шахедами". Вследствие атаки был поврежден объект инфраструктуры.

– Всего агрессора запустил по Украине 17 ударных дронов. ПВО уничтожила 15 из них.