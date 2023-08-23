Оккупанты ночью запустили по Украине до 20 'Шахедов', 11 сбили силы ПВО

Ночью 23 августа российские террористические войска устроили очередную атаку "шахедами" на Украину. В общей сложности россияне выпустили до 20 ударных дронов, из которых 11 уничтожено силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

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Об этом сообщили в Telegram ПС ВСУ. Отмечается, что смертоносные вражеские "птички" летели из района Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым). 9 дронов были обезврежены на территории Одесской области и еще 2 – на Запорожье.

Однако, в частности, в Одесской области также зафиксировано попадание по производственно-перегрузочным комплексам. На месте прилета разгорелся пожар, огонь охватил площадь 700 м2. Среди повреждений – зернохранилища.

Напомним, 19 августа российские террористические войска атаковали Украину 17-ю ударными БпЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания поставит Украине средства ПВО. Министерство обороны страны-партнера заключило три соответствующих контракта на сумму более 115 млн долларов;

– ранее в Воздушных силах показали, как отражали атаку на Одессу. 14 августа Силы ПВО успешно уничтожили все вражеские цели, применив для этого украинское и западное вооружение.