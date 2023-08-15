Работает Gepard и С-300: в Воздушных силах показали, как отражали ночную атаку на Одессу. Видео

Минувшей ночью, 14 августа, страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские цели, применив для этого украинское и западное вооружение.

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Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года на Одесщине! Вместе – к победе!" – написал он.

Защитники украинского неба применили для уничтожения российских ракет и дронов украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и немецкую зенитную самоходную артиллерийскую установку Gepard.

С-300 – это семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

Gepard – это зенитная самоходная артиллерийская установка, предназначенная в основном для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска страны-агрессора России ночью понедельника, 14 августа, атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

– Своим обстрелом Россия уничтожила гипермаркет в Одессе. После этого большая сеть объявила о прекращении работы в городе.

– Российская атака по Одессе, состоявшаяся в ночь на 14 августа, привела к повреждению около 30 памятников культурного наследия. В частности, пострадали производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

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