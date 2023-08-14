Оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами: вспыхнуло несколько пожаров, есть пострадавшие

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 14 августа, атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет, возникло несколько пожаров.

Видео дня

Об этом рассказал на своем канале в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в зданиях взрывной волной выбиты окна.

Кроме того, известно о трех пострадавших.

"Поступила информация о трех пострадавших в результате предварительной атаки российских террористов по Одессе. Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отметим, что в 1:59 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении Одессы летит группа ракет. В сети писали о работе противовоздушной обороны. В 2:40 в регионе снова объявили воздушную тревогу, она была связана с запуском российскими войсками ударных дронов-камикадзе.

Дополняется