"У нее должно было быть счастливое детство и будущее": в Херсонской ОВА рассказали о младенце, убитом россиянами
Жертвой российского обстрела в селе Широкая Балка Херсонской области 13 августа стала маленькая Софийка, который было всего 23 дня. Российские военные преступники убили и ее, и ее родителей.
О трагедии сообщила замглавы Херсонской ОВА Ольга Малярчук. На своем канале в Telegram она призналась, что ненавидит оккупантов за то, что они совершили.
Как отметила Малярчук, младенец не прожил даже месяца. "Девочка, у которой должно было быть счастливое детство и будущее. Девочка… которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком", – написала чиновница.
Она заявила, что чувствует гнев и страшную боль из-за этой трагедии. "Боль, которую трудно описать – это боль в самом сердце", – написала Малярчук.
Напомним, что ВС РФ ударили по Херсонщине с реактивных систем залпового огня. Пострадали Станислав и Широкая Балка. Количество жертв в этих двух населенных пунктах – семь человек (пять взрослых жителей, младенец и 12-летний мальчик).
Последнего госпитализировали в критическом состоянии, пытались спасти, однако ребенок умер в больнице.
По данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 13 августа 2023 года, из-за полномасштабного российского вторжения погибли уже 500 украинских детей. Более 1097 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 августа войска РФ обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. В результате атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.
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