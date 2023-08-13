Россия убила уже 500 украинских детей – Офис генпрокурора

Ювенальные прокуроры по состоянию на утро 13 августа 2023 года подтвердили гибель 500 украинских детей из-за полномасштабного российского вторжения. Более 1097 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Видео дня

Статистику обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули: указанные цифры еще не окончательные.

"Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сказано в посте ОГПУ.

В каких областях за время полномасштабной войны пострадало больше всего детей:

– Донецкая – 485;

– Харьковская – 298;

– Киевская – 129;

– Херсонская – 118;

– Запорожская – 99;

– Николаевская – 97;

– Днепропетровская – 94;

– Черниговская – 71;

– Луганская область – 67.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за первые полгода 2023-го, по данным Минюста, родились 96,7 тыс. детей. Для сравнения, до полномасштабной войны, в первое полугодие 2021-го, в нашей стране родились 135 тыс. детей. Падение составило 28%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!