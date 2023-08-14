Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет 'Калибр': новые подробности ночной атаки на Одесщину. Фото

Страна-агрессор Россия ночью 14 августа трижды атаковала Одесскую область, применив 15 дронов-камикадзе Shahed и восемь крылатых ракет "Калибр". Все их защитники неба сбили, но из-за падения обломков есть разрушения и пострадавшие.

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Такие данные от Сил обороны юга Украины озвучил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. В сети появились кадры ликвидации пожаров, произошедших в результате ночной атаки (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и восемь ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты", – говорится в сообщении.

В то же время в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывной волной в нескольких зданиях разбиты окна и балконы, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, на двух объектах вспыхнули сильные пожары. Специалисты ГСЧС делали все возможное, чтобы справиться с огнем.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках пылающего супермаркета. Врачи предоставили им медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 августа войска РФ атаковали Одесщину ударными БПЛА Shahed. В результате на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, был поврежден элеватор.

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