В результате ночных обстрелов Одессы повреждено около 30 памятников культурного наследия. Фото

Российская атака по Одессе, которая произошла в ночь на 14 августа, привела к повреждению около 30 памятников культурного наследия. В частности, пострадали производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

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Об этом сообщил сайт Министерства культуры и информационной политики. Пресс-служба отметила, что зацепило около 10 кварталов исторической застройки города.

Комиссия, которая осмотрела здания Одесского театра оперы и балета, установила, что на кирпичных конструкциях у окон в результате обстрела россиян возникли трещины и отстала наружная штукатурная отделка фасада. В некоторых помещениях взрывной волной выбиты стекла, повредились оконные рамы. В то же время бетонные и несущие элементы строения – без значительных разрушений.

Комиссия уже составила акт о повреждении объекта и направила необходимые документы в Национальную полицию. Правоохранители вскоре должны открыть уголовное производство.

В целом разрушения в Одессе ночью 14 августа получили около 30 памятников культурного наследия (в основном выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренних и наружных отделок, изуродованы оконные рамы).

Среди них – памятники архитектуры: общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им. Ушинского.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 14 августа оккупационные войска атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

– У одной из целей, сбитой ПВО, боевая часть осталась целой. Фрагмент российской ракеты упал на супермаркет FOZZY. Здание разрушено до основания и восстановлению не подлежит.

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