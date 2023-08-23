Оккупанты ночью атаковали Одесщину: 9 'Шахедов' удалось сбить, но есть прилет. Фото

Ночью 23 августа российские террористические войска атаковали ударными беспилотниками на юг Одесской области. Силам ПВО удалось уничтожить 9 дронов типа "Shahed-136/131", но есть также попадание по производственно-перегрузочным комплексам.

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На месте прилета разгорелся пожар, огонь охватил площадь 700 м2. Среди повреждений – зернохранилища, сообщил утром в Telegram руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов. Среди гражданского населения пострадавших нет", – добавил чиновник.

Напомним, накануне оккупанты также накрыли огнем села под Лиманом Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще два ранены. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 августа россияне обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области. В результате действий военных преступников погибла пожилая женщина;

– 22 августа российская оккупационная армия обстреляла Харьковскую и Запорожскую области. В результате преступных действий россиян пострадали гражданские.

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