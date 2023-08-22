Оккупанты ночью обстреляли Запорожье и Харьковщину, есть разрушения: из-под завалов спасли женщину. Фото

Ночью 22 августа российская оккупационная армия продолжила терроризировать мирных жителей Украины. Военные преступники обстреливали Харьковскую и Запорожскую области.

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В результате преступных действий россиян пострадали гражданские. Об этом сообщили представители местной власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, ночью враг атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома. Пострадавших среди мирных жителей, к счастью, нет.

На месте обстрелов работают все службы. Коммунальщики закрывают выбитые окна и параллельно ведут регистрацию количества поврежденных объектов.

Также враг терроризировал Харьковщину. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью, около 03:00, враг обстреливал Волчанск Чугуевского района. В результате преступления были повреждены 4 жилых дома.

Под завалами оказалась 56-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее из-под завалов одного из домов. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации она не нуждалась.

Кроме того, террористы обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате был поврежден частный дом и возник пожар.

За прошедшие сутки Харьковщина также страдала от вражеских обстрелов. Россияне ударили по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. Под вражеским огнем находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечье, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.

В результате обстрелов в Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В селе Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Напомним, утром 22 августа войска страны-агрессора России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Там раздался громкий взрыв, известно об одном пострадавшем, повреждены десятков домов и линии электропередач.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России ночью 21 августа атаковали ударными дронами север Украины. Один из "шахедов" попал в одном из приграничных городов на Черниговщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская ракета, попавшая в центр Чернигова, убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голинских. Папа ребенка защищает Украину на фронте.

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