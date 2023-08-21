На Черниговщине "шахед" попал в гражданский объект: первые подробности

Оккупационные войска России ночью в понедельник, 21 августа, атаковали ударными дронами север Украины. Один из "шахедов" попал в одном из приграничных городов на Черниговщине.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram. По его словам, есть попадание вражеского беспилотника в гражданский объект.

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной громады. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметил он.

Тревога на Черниговщине и в соседних регионах была объявлена в 21:56. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что она была связана с пребыванием в воздушном пространстве над областями БпЛА неустановленного типа.

Напомним, что утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

Служба безопасности Украины инициировала уголовное расследование в отношении ракетной атаки на драматический театр в Чернигове. Российская армия применила по гражданскому объекту ракетный комплекс "Искандер".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская ракета, попавшая в центр Чернигова, убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голинских. Папа ребенка защищает Украину на фронте.

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