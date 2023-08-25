Оккупанты ночью дважды атаковали Одесщину, целились по одному из портов: подробности

Страна-агрессор Россия за минувшую ночь дважды атаковала с воздуха Одесскую область Украины. Оккупанты запускали крылатые ракеты из авиации и кораблей, пытаясь поразить один из портов в регионе.

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Все вражеские цели были уничтожены защитниками неба. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Силы обороны юга.

Известно, что около полуночи пятницы враг с применением тактической авиации над Черным морем выпустил две ракеты, предположительно Х-35/Х-59. Они летели в направлении одного из портов – силы ПВО уничтожили их над морем.

А уже через несколько часов произошла повторная атака. На этот раз из акватории Азовского моря оккупанты направили в сторону Одессы две крылатые ракеты "Калибр". Обе вражеских цели защитники сбили.

По данным мониторинговых каналов, первая российская воздушная атака была направлена на район Черноморская, вторая произошла около 03:44.

В Воздушных силах ВСУ известили о сбитии этой ночью четырех ракет и "Шахеда" оккупантов. Отмечается, что сначала российские военные с самолетов Су-34 в акватории Черного моря запустили две авиационные ракеты Х-59, а затем два "Калибра" – с малого ракетного корабля в Азовском море. Все ракеты были сбиты в пределах Одесской области.

Напомним, что взрывы в Одесской области начались еще поздно вечером 24 августа. Подобные слышали и в Кировоградской области. Сообщалось о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 августа российские террористические войска атаковали юг Одесской области ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить девять "Шахедов", но также были попадания по производственно-перегрузочным комплексам.

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