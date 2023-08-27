Почему Россия начала запускать меньше ракет по Украине: в ГУР объяснили, какова тенденция и чего ждать дальше
Страна-агрессор Россия, по-видимому, взяла паузу в процессе изготовления ракет. Этим можно объяснить, почему в последнее время она использует для ударов по Украине меньшее количество такого оружия.
Ведь если раньше оккупанты во время массированных атак запускали по нашим городам около 100 ракет, то сейчас – только 10-20. Такое объяснение в эфире ISLND TV дал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Если не ошибаюсь, однажды одновременно был удар 120 ракет... То, что они за месяц производят, мы видим паузу, и они сразу используют все по Украине", – отметил он.
По его словам, восстановить ракетный запас, который был у нее до полномасштабного вторжения, Россия не может.
Кроме этого, сегодня Кремль выдвигает претензии своему генералу Сергею Суровикину, мол, на что за время войны был израсходован весь ракетный потенциал РФ и что она в итоге получила.
"Да, для нас сохраняется проблема – Украина большая по территории, и средств противовоздушной и противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно. Но никаких поставленных задач этот ракетный террор не выполнил ни зимой, ни сейчас", – добавил Юсов.
Напомним, ночью 27 августа российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-55/Х-555. Защитники неба сбили четыре ракеты в центральных и северных областях, хотя наблюдалось, что пусков было восемь. В Воздушных силах отметили, что остальные были обманные, ведь информация о попаданиях не поступала.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупанты и раньше маневрировали ракетами для того, чтобы истощить и выявить украинскую систему ПВО. Однако в этот раз наблюдалась очень сложная схема маневров, поэтому вероятно, что враг выискивал варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как и почему Россия меняет маршруты запуска ракет. Также было объяснение о возможных угрозах такой тактики оккупантов для Украины, особенно в зимний период.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!