'Очень сложные маневры': Гуменюк заявила о новой тактике во время ночного обстрела РФ и объяснила цель

Во время ракетной атаки в ночь на 27 августа российские войска прибегли к новой тактике. Враг применил сложную схему маневрирования ракет.

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По идее, так россияне пытались не только истощить украинскую ПВО, но и выискивали новые маршруты для будущих атак. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, россияне в последнее время все чаще прибегают к маневрированию ракетами или дронами-камикадзе. Ключевая цель этих маневров была очевидна: враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону.

Однако ночью 27 августа атака была особенной: на этот раз россияне задействовали очень сложную схему маневрирования.

"Сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров. Вероятнее всего, действительно выискивались варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак", – убеждена Гуменюк.

Она также отметила, что угроза ракетных атак России остается высокой.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. Первые российские ракеты пересекли украинскую границу в Сумской области. Далее же они начали маневрировать между разными областями, периодически меняя направление движения.

Согласно сообщениям, силы ПВО во время воздушной тревоги работали в Киевской, Львовской и Черкасской областях, а также в Житомирской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога была объявлена в 3:35, отбои начались около 6:20.

Утром в воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что российские войска запускали по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Пуски осуществлялись с 5 самолетов стратегической авиации с воздушному пространству РФ в районе Энгельса.

Всего обнаружено до восьми воздушных целей. Силы ПВО уничтожили четыре ракеты в центре и на севере страны. Остальные цели, предположили в ВС ВСУ, были ложными, ведь информации о прилетах по состоянию на 9 часов утра не поступало.