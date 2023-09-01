В результате удара РФ по Винниччине ранения получили восемь человек: новые детали атаки

Страна-агрессор Россия во время воздушной атаки ночью 1 сентября нанесла удар по Винницкой области. Вражеская ракета "Калибр", запущенная из акватории Черного моря, попала по одному из предприятий в регионе.

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Там зафиксированы повреждения, в результате действий оккупантов пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ, он отметил, что ночью враг запустил по Украине две ракеты. Это были "Калибры" (акватория моря, район Феодосии), один из которых защитники неба уничтожили, а другой попал в одно из частных предприятий на Винниччине.

"Повреждено имущество, частные авто. К сожалению, есть пострадавшие, им предоставляется вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В Калиновском городском совете уточнили, что прилет был на территории их громады (Хмильницкий район области).

Издание "Суспільне" указало о восьми пострадавших. Люди получили ранения от стекла, выбитого взрывной волной.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 26 июля, когда Россия во второй раз за сутки атаковала Украину ракетами, на Винниччине были сбиты две крылатые ракеты "Калибр". В результате падения обломков пострадали пять человек.

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