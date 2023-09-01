Россия атаковала Украину двумя 'Калибрами': силы ПВО сбили одну ракету, другая попала по Винниччине

Государство-террорист Россия ночью 1 сентября атаковала Украину двумя крылатыми ракетами "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили одну из них, другая ударила по Винниччине.

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Своим противокорабельным вооружением враг целился по украинской инфраструктуре. Детали атаки и ее отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запустили ракеты из акватории Черного моря (район Феодосия ). Одного "Калибра" защитники неба сбили.

В то же время вторая ракета попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Там повреждено имущество, частные автомобили. Также получили ранения люди, им оказывается соответствующая помощь.

Заметим, что воздушная тревога в большинстве регионов Украины была объявлена в 04:30 пятницы. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности, в частности, указывали, что скоростные цели движутся в направлении западных областей, но курс может меняться.

На Винниччине тревога длилась 54 минуты до отбоя в 05:24. Областная военная администрация пока не комментировала вражеский прилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущую массированную воздушную атаку по Украине РФ совершила ночью 30 августа. Во многих регионах отработала ПВО, но были разрушения: в Киеве из-за падения обломков ракет на предприятие погибли и пострадали люди, на Житомирщине повреждения получил объект инфраструктуры.

В целом враг запустил по мирным украинским населенным пунктам 28 ракет и 16 дронов-камикадзе. Из них силы противовоздушной обороны сбили 43 вражеских цели.

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