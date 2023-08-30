Силы ПВО ночью уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 дронов

Российские войска в ночь на 30 августа устроили новую атаку на Украину. Они запустили по мирным украинским городам и селам 44 воздушных цели: 28 ракет и 16 дронов-камикадзе.

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Силы противовоздушной обороны сбили 43 воздушных целей. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА. В эту ночь противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-5 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск)", – рассказал Залужный.

Он добавил, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Уничтожение 43 воздушных целей – крылатых ракет воздушного базирования и ударных дронов – подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

"Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса. 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/13 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск). По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения", – говорится в сообщении.

Напомним, тревога начала распространяться по Украине после полуночи. Она продолжалась всю ночь. По состоянию на 5 часов утра "покраснели" практически все регионы нашей страны.

Взрывы были слышны в Черкасской и Киевской областях: там сработало ПВО.

Отбивались от атаки утром 30 августа и в Киеве. Там, по сообщениям местных властей, обломки упали в двух районах столицы, Дарницком и Шевченковском – в обоих случаях на нежилые здания, в частности, ТЦ. В Шевченковском районе также в результате падения обломков произошло возгорание на открытой местности.

В Киеве погибли два охранника предприятия в Шевченковском районе, пострадали три человека. Известно о пострадавших на Киевщине, также там повреждены жилые дома, вспыхнули пожары вследствие падения обломков.

На Житомирщине повреждения от упавших обломков получил объект инфраструктуры.