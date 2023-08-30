В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты упали на крышу ТЦ

Россия в ночь на 30 августа 2023 года устроила массированную ракетную атаку на Украину. Около 5 утра взрывы прогремели в Киеве, а также в пристоличной области.

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В столице сработало ПВО, обломки ракет упали на ТЦ в упали в двух районах. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В столице работает ПВО!" – говорится в сообщении.

Столичные власти призвали киевлян не покидать укрытий.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" – призвал мэр Киева Виталий Кличко.

О ракетной атаке предостерегли также жителей Киевской области.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги ", – говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

В 05:24 Кличко сообщил, что в двух районах столицы упали обломки сбитых ракет

"В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место", – написал городской голова.

По данным КГВА, в Шевченковском районе также обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

"В Шевченковском районе Киева также падение обломков на территорию нежилой застройки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

На место падения обломков в Шевченковском районе, по словам Кличко, выехали скорые.

"Медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район. Подробности – впоследствии", – отметил он.

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