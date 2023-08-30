Россия устроила новую атаку на Украину: в Киеве и Черкасской области сработала ПВО

В ночь на 30 августа российские войска устроили новую атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Видео дня

Около 5 утра стало известно о работе ПВО в Черкасской, Киевской и Киеве. Там раздавались взрывы.

Черкасская область

Об атаке на Черкасщину сообщил глава Черкасской областной военно-гражданской администрации Игорь Табурец.

Тревога в Черкасской области была объявлена еще в 00:28 ночи. В 02:11 местные власти предостерегли о повышенной опасности.

А в 04:46 Табурец сообщил о работе ПВО.

"Черкасщина все еще под угрозой поражения крылатых ракет. В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену - не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – написал глава Черкасской ОВА.

Киев

В Киеве о взрывах сообщили в Киевской городской военной администрации: в столице сработало ПВО. Взрывы раздались около 05:07.

"В столице работает ПВО!" – отмечено в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" – написал он в 05:13.

В 05:24 Кличко сообщил, что в двух районах столицы упали обломки сбитых ракет

"В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место", – написал городской голова.

По данным КМВА, в Шевченковском районе также обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

"В Шевченковском районе Киева также падение обломков на территорию нежилой застройки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Киевская область

Около 5 часов утра ПВО начала работать также в Киевской области.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", – говорится в сообщении Киевской областной военной администрации, которое было опубликовано в 05:09.

Новость дополняется