Под Винницей от обломков российских 'Калибров' пострадали пять человек: новые детали атаки

Российская террористическая армия 26 июля устроила ракетный обстрел Украины. Захватчики совершили две волны атак.

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Во время первого обстрела в Винницкой области пострадали мирные люди. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Днем российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а уже вечером враг обстрелял нашу страну десятками ракет Х-101/555 из стратегических бомбардировщиком Ту-95МС.

Во время дневной атаки в пригороде Винницы около 14 часов были сбиты две ракеты "Калибр". В результате падения обломков пострадали пять человек.

По информации главы ОВА, всем пострадавшим своевременно была предоставлена необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что повреждения получили хозяйственные и технические помещения. Сумма ущерба пока уточняется.

Напомним, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В некоторых регионах раздались взрывы, а целью оккупантов был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что российские террористы прибегли к мощной атаке по Украине во время грозы ночью 27 июля. Ракета врага попала в портовую инфраструктуру на Одесщине – к сожалению, не обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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