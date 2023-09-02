В сентябре США отправят в Украину танки Abrams и снаряды с обедненным ураном – Reuters

США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Они будут запускать из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.

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Об этом сообщило издание Reuters, согласно документу, с которым ознакомилось агентство, и которое отдельно подтвердили два американских чиновника. По словам источников, будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него будет включено.

Медиа отметило, что использование боеприпасов с обедненным ураном вызывает ожесточенные споры, причем такие оппоненты, как Международная коалиция по запрету уранового оружия, заявляют, что существует опасный риск для здоровья от проглатывания или вдыхания пыли обедненного урана, включая рак и врожденные дефекты.

Побочный продукт обогащения урана, обедненный уран, используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.

Международное агентство по атомной энергии, наблюдающее за ядерной безопасностью ООН, заявляет, что исследования, проведенные в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане, "показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов". Тем не менее, радиоактивный материал может усложнить масштабную послевоенную задачу по очистке территории Украины.

Напомним, ранее Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. По соображениям безопасности представители страны-партнера воздерживаются от комментариев по поводу эффективности использования этих снарядов на поле боя. Отмечается только, что среди них есть и бронебойные.

Издание Defense Express со ссылкой на польский портал Defence24 писало, что речь может идти о снарядах APFSDS, производимых в США и Великобритании. В этих снарядах обедненный уран используется только в сердечнике.

Поскольку основная часть радиоактивных изотопов (U-235 и U-234) извлекается на этапе обогащения, то обедненный уран даже менее радиоактивен, чем урановая руда. Однако он обладает высокой плотностью и жесткостью. Благодаря этим качествам он используется как при производстве военной брони (в том числе для танков M1 Abrams), так и боеприпасов – преимущественно сердечников для бронебойных снарядов.

Хотя радиоактивность обедненного урана чрезвычайно мала, он считается токсичным и канцерогенным, однако не более ртути или мышьяка. Исследования, касающиеся влияния обедненного урана на ветеранов войны в Ираке, не выявили никаких проблем со здоровьем у них и заключили, что обедненный уран не вызывает проблем со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вице-президент EOS Мэтт Джонс сообщил, что Украина получит антидроновые системы Slinger, производства австралийской компании Electro Optic Systems. Они способны сбивать вертолеты и "Шахеды".

– Министерство обороны США заказало у американской компании Raytheon производство для Украины передовых ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM. Контракт предусматривает их закупку из разных источников до 29 ноября 2024 года.

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