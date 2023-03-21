Что известно о вызвавших истерику в Кремле снарядах с обеднённым ураном: спойлер – это не ядерный компонент

Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые станут настоящим ужасом для российских оккупантов. Она уточнила, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники и не имеют ничего общего с ядерным оружием.

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Информация о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилась на сайте британского парламента. В России после этого заявили, что будут расценивать использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу".

Что такое обеднённый уран и о каких снарядах идет речь

Издание Defense Express со ссылкой на польский портал Defence24 пишет, что речь может идти о снарядах APFSDS, производимых в США и Великобритании. В этих снарядах обедненный уран используется только в сердечнике снаряда.

Как известно, природный уран состоит примерно из 99,27% изотопа U-238, 0,72% изотопа U-235 и 0,0055% изотопа U-234. Так как в ядерных реакторах и ядерном оружии используется изотоп U-235, природный уран при производстве ядерного топлива обогащается распределением изотопов по массе. Побочный продукт этого обогащения называется обедненным ураном.

Так как основная часть радиоактивных изотопов (U-235 и U-234) извлекается на этапе обогащения, то обедненный уран даже менее радиоактивен, чем урановая руда – доза наружного облучения от обедненного урана составляет около 60 процентов того, что дает естественный уран той же массы.

При этом обедненный уран обладает высокой плотностью и жесткостью. Благодаря этим качествам он используется как при производстве военной брони (в том числе для танков M1 Abrams), так и боеприпасов – преимущественно сердечников для бронебойных снарядов.

Хотя радиоактивность обедненного урана чрезвычайно мала, он считается токсичным и канцерогенным, однако не более ртути или мышьяка. Основной проблемой обедненного урана считается вдыхание его пыли, образовавшейся при разрушении снарядов. Однако во всех случаях, когда использовались снаряды с обедненным ураном, не было подтверждено его губительное воздействие на организм человека или окружающую среду.

Так, исследования, касающиеся влияния обедненного урана на ветеранов войны в Ираке не выявили никаких проблем со здоровьем у них и заключили, что обедненный уран не вызывает проблем со здоровьем.

После войны в Югославии в итальянской прессе встречались различные локальные сообщения о наличии последствий применения обедненного урана, однако по данным расследования ЮНЕП ООН, использование обедненного урана никак не отразилось на окружающей среде и населении, а также участниках боевых действий. Итальянские ученые, исследовавшие вопросы загрязнения местности, подтвердили несколько повышенное содержание урана в почве, но это значение не превышало допустимых норм.

Истерическая реакция России

Как и можно было ожидать, в России отреагировали очень истерично. Президент РФ Владимир Путин на брифинге после переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем традиционно пригрозил Украине, если это намерение западных союзников Киева будет реализовано.

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах. Но если все это будет происходить, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом", – в очередной раз пригрозил непонятно чем Путин.

Также отреагировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он намекнул на очередные "красные линии", которые Украина в очередной раз может нарушить.

"Здесь можно сказать только одно. Ступеней не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", – сказал Шойгу

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту идею Великобритании "югославским сценарием", описав апокалиптическую картину.

"Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у живущих на этих землях людей. Кстати, наивно считать, что жертвами станут лишь те, против кого это все будет применено", – заявила Захарова.

Топ-пропагандистка Маргарита Симоньян также выдала целую тираду с радиоактивным загрязнением и призывами "освободить" Украину от украинцев.

"После обедненного урана растить на этой земле ничего нельзя. Овощи, фрукты, хрестоматийные черешни, хлеб, – все будет отравлено. Кто-нибудь станет травить черешни на своей земле? Вот и ответ. Это не их земля. Они сами не считают ее своей. Эта земля у них в заложниках. Наша земля – в заложниках у них. Вместе с людьми. Дальше три варианта. 1. Освободить заложников. 2. Дать погибнуть заложникам. 3. Согласиться, чтобы нас шантажировали заложниками, пока мы или их не освободим, или они не погибнут (как всегда поступают террористы). Выбирайте", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню и станут настоящим ужасом для российских оккупантов.

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