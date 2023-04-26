Британия уже передала Украине боеприпасы с обедненным ураном: в России устроили истерику

Великобритания заявила о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Речь идет о поставках тысяч таких боеприпасов.

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Не удивительно, что государство-террорист Россия сразу же устроила истерику в ответ на заявления британского министерства обороны. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По информации заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, его страна уже передала Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Он подчеркнул, что среди них есть, в том числе, бронебойные снаряды с обедненным ураном.

"Мы отправили в Украину тысячи патронов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать украинские показатели использования предоставленных снарядов", – заявил Хиппи.

В РФ в ответ выдали, что Великобритания "не сможет уйти от ответственности" за последствия применения снарядов с обедненным ураном, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Такое заявление выдало посольство России в Лондоне в ответ на заявления, сделанные заместителем министра обороны Джеймсом Хиппи.

Примечательно, что ранее страна-агрессор уже устраивали истерику из-за передачи Украине снарядов с обедненным ураном. В РФ пытались преподнести эти боеприпасы едва ли не ядерным оружием.

Напомним, 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню и станут настоящим кошмаром для российских оккупантов.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о поставках снарядов и в привычной для него манере обвинил Запад якобы в эскалации войны, которую развязала Россия.

Ранее сообщалось, что информация о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилась на сайте британского парламента. В России после этого заявили, что будут расценивать использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу". В чем особенность этих боеприпасов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия намеренно пытается распространять дезинформацию о британских снарядах с обедненным ураном для Украины. В министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что это стандартное вооружение, не имеющее ничего общего с ядерным оружием.

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