Россия специально распространяет дезинформацию о снарядах с обедненным ураном для Украины: в Британии выступили с заявлением

Государство-террорист Россия намеренно пытается распространять дезинформацию о британских снарядах с обедненным ураном для Украины. В министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что это стандартное вооружение, не имеющее ничего общего с ядерным оружием.

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Однако, несмотря на это, диктатор Владимир Путин намеренно пытается дезинформировать, публично критикуя решение Британии отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщает издание Sky News.

Российский диктатор выдал, что Москва "отреагирует", если Великобритания сделает этот шаг. Путин рассказывает потребителям российской пропаганды, что такие действия Британии якобы предвещают переход Запада к поставкам Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

Минобороны Великобритании подтвердило, что направит в Украину снаряды с обедненным ураном, добавив, что британская армия использовала этот материал в своих снарядах десятилетиями.

"Это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию или подобным возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", – говорится в заявлении минобороны.

Также в британском оборонном ведомстве добавили, что такие снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронетехники. При этом научные исследования показывают, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном будет низким.

Напомним, 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню и станут настоящим кошмаром для российских оккупантов.

После этого министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал информацию о поставках снарядов и в привычной для него манере обвинил Запад якобы в эскалации войны, которую развязала Россия.

Ранее сообщалось, что информация о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилась на сайте британского парламента. В России после этого заявили, что будут расценивать использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу". В чем особенность этих боеприпасов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023 года;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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