Может быть больше 14 обещанных: Уоллес рассказал, когда британские танки Challenger прибудут в Украину.

Министр обороны Великобритании заявил, что танки Challenger могут прибыть в Украину весной. ВСУ, вероятно, сможет получить больше 14 обещанных танков.

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Об этом сообщает издание CNN. Украинские солдаты пройдут обучение для управления Challenger 2.

"Боевые танки Challenger 2 могут начать поступать в Украину "весной", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобритания могла бы предложить Украине больше своих основных боевых танков в дополнение к уже обещанным 14, но это будет зависеть от потребностей обороны страны, сказал информационному агентству Уоллес.

Уоллес посетил полигон на юго-западе Англии, где украинские солдаты учатся управлять танками в боевых условиях. В заявлении министерства обороны Великобритании говорится, что учения "продолжаются в темпе" и продлятся несколько недель.

"Украинцы будут продолжать сражаться, и Великобритания вместе с нашими союзниками не дрогнет. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько потребуется", – сказал Уоллес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Официальный Лондон утвердил окончательный вариант обновленного основного боевого танка Challenger 3, предыдущая версия которого отправлена в Украину в качестве военной помощи. Прототип усовершенствованной машины перейдет в стадию производства уже в ближайшее время.