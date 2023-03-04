Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано, – посол

Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, однако позже решила увеличить это количество вдвое (до 28 единиц). Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023 года.

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Такой информацией поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко. Его интервью "Донбасс Реалии" (проект "Радио Свобода") было обнародовано 4 марта.

Дипломат сказал, что наша страна запрашивала у Британии основные боевые танки и партнеры пообещали отправить 14 Challenger 2. "А в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое", – заявил посол.

Кроме того, Лондон предложил увеличить количество украинских военных, которые проходят тренировки с британскими инструкторами, в 2,5 раза в этом году.

Что касается передачи современных самолетов Eurofighter, то вопрос еще не решен. "Мы ищем варианты", – отметил Пристайко.

"Вообще Великобритания разговаривает с нами не о названиях платформ, и это очень правильный подход (наши военные только приучаются к этому), а говорят возможностями: что мы хотим достичь и какую задачу перед собой ставим?

Тогда на основе общения с партнерами мы определяем, какая техника, какие платформы необходимы для достижения этого результата. И дальше идет поиск: у кого, сколько, в каком состоянии", – объяснил дипломат.

Напомним, что в начале февраля в британском минобороны сообщили, что украинские танкисты проходят активное обучение на территории Соединенного Королевства, чтобы научиться ветси боевые действия на Challenger 2. Там отметили, что воины быстро осваивают технику.

Challenger 2 является основным танком третьего поколения на вооружении британской армии. Экипаж – четыре человека. Отличительной особенностью этой бронетехники является засекреченный уровень защиты и использование второго поколения брони Chobham (Dorchester).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной. ВСУ, вероятно, смогут получить больше 14 обещанных танков, отмечал он.

– СМИ писали, что, возможно, первые британские танки отправятся в Украину уже в марте.

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