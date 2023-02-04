В Минобороны Британии показали обучение танкистов ВСУ на Challenger 2: овладели быстро. Фото

Танкисты Вооруженных сил Украины проходят активное обучение в Великобритании. Украинские воины осваивают танки Challenger 2, которые британское правительство передаст нашей стране для борьбы с российскими оккупантами.

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В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские танкисты быстро осваивают управление техникой. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В британском оборонном ведомстве не стали раскрывать деталей обучения украинских военных. Лишь отметили, что танкисты ВСУ быстро овладели техникой и продолжают тренировки.

Также в Минобороны Великобритании подчеркнули, что танки Challenger 2 помогут Украины деоккупировать территории и восстановить целостность страны.

"На этой неделе танкисты ВСУ быстро освоили управление могучим Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть себе территорию", – говорится в сообщении британского минобороны.

Challenger 2 – является основным танком третьего поколения на вооружении британской армии с экипажем в четыре человека без автомата зарядки. Отличительной особенностью этой бронетехники является засекреченный уровень защиты и использования второго поколения брони Chobham (Dorchester). Она представляет собой специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана, схожая броня используется в американских танках Abrams. Благодаря этой броне, машина максимально защищена как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных.

Напомним, в Великобритании объявили о передаче Украине эскадрона танков Challenger 2. Официальный Лондон убежден, что вместе с другой помощью западных партнеров эти танки усилят возможности украинской армии в противостоянии российской агрессии.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут САУ AS90 и БТР Bulldog и первые западные танки, которые получит Украина – британские Challenger 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть вовлечены в операции на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время, танки Abrams, которые украинской армии пообещали США, поступят в последнюю очередь.