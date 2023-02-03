Когда танки Leopard i Challenger появятся на фронте в Украине: военный атташе дал ответ

Немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть вовлечены в операции на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время, танки Abrams, которые украинской армии пообещали США, поступят в последнюю очередь.

Видео дня

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил атташе по вопросам обороны посольства Украины в Соединенных Штатах Америки Борис Кременецкий, передает "Голос Америки". По его словам, поставки этой техники будут в основном зависеть от сроков обучения украинских военных.

14 танков Challenger ВСУ могут получить "практически в ближайшее время", отметил атташе, однако уточнил, что они потребуют определенной подготовки экипажа. Учитывая, что готовить украинцев вызвались несколько государств, эти учения не займут слишком много времени.

Он считает, что ВСУ смогут использовать эту технику на поле боя уже весной.

"Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать", – сказал дипломат.

В то же время танки Abrams, по словам Кременецкого, поступят в Украину позже, чем Leopard и Challenger. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

Ранее стало известно, что танки Abrams могут быть доставлены на территорию нашего государства в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Причина в том, что эта техника для Украины не будет изъята из военных запасов Пентагона. Государство использует для этого программу USAI – то есть закупит танки Abrams у промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Abrams смогут оказаться в Украине через "много месяцев". Время до передачи современных машин Вашингтон намерен использовать для обучения экипажей и отладки "цепочек поставок" для дальнейшей эксплуатации танков.

А вот немецкие Leopard 2, по его словам, прибудут "в кратчайшие сроки".