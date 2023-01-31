Не "Леопардами" едиными. Какие танки советского образца передают Украине союзники

Пока весь мир следил за "леопардовой эпопеей", которая завершилась решениями о передаче Украине бригады немецких танков Leopard 2, батальона американских M1 Abrams и роты британских Challenger 2, западные партнеры наскребли по сусекам полтысячи советских танков разной модификации, которые Украине также лишними не будут.

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OBOZREVATEL разобрался – какие страны сколько экс-советских танков готовы поставить для Вооруженных сил Украины.

В первую очередь речь идет о танках Т-72, которые в свое время Советский Союз поставлял в страны Варшавского договора (аналог НАТО для стран "социалистического лагеря", прекративший свое существование с распадом СССР) и некоторые другие страны мира (Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию). Кроме того, модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые, в свою очередь, также их экспортировали. Таким образом, на момент падения железного занавеса за пределами бывшего СССР "осели" более 4000 танков Т-72 различных модификаций, что делает танк второго поколения самым массовым в мире.

Большинство машин сняты с вооружения, находятся на законсервированном хранении и нуждаются в восстановлении и модернизации, прежде всего электроники и бронезащиты (хотя и не все). Остальные до сих пор стоят на боевом дежурстве во многих странах, но планируются к замене более современными западными танками. В целом это вполне добротная техника, ничем не хуже той, что была на вооружении ВСУ на начало войны.

Для понимания: Т-72 – это более дешевая и более простая в производстве версия советского основного боевого танка Т-64 (в отличие от Т-72, Т-64 на экспорт не поставлялся даже в страны "соцлагеря" и вообще был засекречен). Серийное производство Т-72 началось в 1973 году.

Польша

27 января, через неделю после восьмого "Рамштайна", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CTV News сообщил, что вдобавок к обещанным ранее 14 танкам Leopard 2 его страна готова передать Украине 60 модернизированных танков, 30 из которых – PT-91 Twardy.

Интересно, что это не первая поставка Польшей таких танков. Летом 2022 года стало известно, что в Украине уже находятся около 200 польских танков Т-72 и PT-91 Twardy. 25 июля это официально подтвердили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и спикер Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек.

О точном количестве не сообщалось, однако Платек намекнул, что после этого в Польше возник "дефицит более 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91", которые она планирует покрыть за счет поставок из Южной Кореи (очевидно, речь идет о танках K2 Black Panther). Из открытых источников известно, что всего в Польше было на вооружении 232 танка PT-91 Twardy.

Кстати, о прибытии в Украину модернизированных польских Т-72М1 и Т-72М1R, оборудованных элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", стало известно еще в мае 2022 года, когда они засветились в составе ВСУ в Харьковской области.

Всего же с начала войны Польша передала Украине более 260 танков Т-72 разных модификаций. По крайней мере, об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе 17 января 2023 года заявил президент Польши Анджей Дуда.

PT-91 Twardy – это основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы PT-91 были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался с 1995 по 2002 год. Главной особенностью PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Она имеет 394 блока, которые покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков, плотно друг к другу. Испытания показали, что блоки ERAWA повышают защищенность танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда.

T-72M1R – новейшая польская модернизация Т-72 2019 года. Она отличается новым тепловизионным прицелом, приборами ночного видения, цифровой системой связи и новой системой запуска двигателя. Благодаря этому значительно возрастает эффективность огня танка, который становится аналогичным по этому параметру как минимум украинскому Т-72АМТ.

T-72M1 – несколько более старая модификация Т-72 с прицелом – лазерным дальномером ТПД-К1 и усиленной верхней лобной деталью.

Чехия

Чехия начала снабжать Украину оборонными вооружениями еще до начала полномасштабной российской агрессии. Для сбора денег на закупку вооружений в Посольстве Украины в Праге даже был создан специальный банковский счет.

В первые месяцы войны чешские СМИ сообщали о передаче Украине партии из 12 танков Т-72. 5 июля 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская армия использует танки, переданные из Польши и Чехии, и поблагодарил эти страны за помощь.

13 декабря 2022 года стало известно, что дополнительно Украина получит еще 30 танков Т-72Б, которые были скуплены со всего мира чешским предприятием Excalibur Army для восстановления и модернизации с последующей перепродажей. Ранее эти танки законтрактовала неназванная африканская страна, но она согласилась уступить их для Украины.

Очевидно, оплатит эту партию правительство Чехии, потому что 9 января 2023 года премьер-министр Петр Фиала официально сообщил, что Чехия передаст Украине партию танков Т-72. Более того, он лично подписал один из танков перед отправкой в Украину. Фиала пожелал украинским воинам успехов в борьбе за независимость и суверенитет.

США, Нидерланды и Чехия

4 ноября 2022 года министерства обороны США и Нидерландов сообщили, что совместно профинансируют передачу Украине капитально восстановленных на чешском предприятии Excalibur Army 90 танков Т-72Б на общую сумму примерно 90 миллионов долларов.

Эти танки взяты из состава чешской оборонной промышленности. В рамках трехстороннего соглашения Чехия бесплатно отдаст старые танки, США заплатят за восстановление 45 единиц, а Нидерланды оплатят восстановление остальных 45.

Часть танков в количестве 26 единиц должна была поступить в распоряжение Украины до конца декабря 2022 года, тогда как остальные поставки будут завершены в 2023 году.

Т-72Б – это модернизированный в 1984 году вариант Т-72 с комплексом управляемого вооружения и улучшенной броней. Танк получил возможность выстрелов управляемой ракетой из гладкоствольного орудия и изменения в бронировании башни (были введены блоки отражающих элементов).

Все танки Т-72Б, проходящие модернизацию на Excalibur Army, оснащены динамичной броней, новой системой связи от компании Mesit, новой приборной панелью и средствами ночного видения.

Марокко

22 января стало известно, что африканская страна Марокко приняла решение об отправке Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших полную модернизацию в Чехии. Соответствующее решение было принято на восьмом заседании в формате "Рамштайн" 20 января. А перед этим, в декабре 2022-го, сообщалось о решении Марокко передать Украине запчасти для танков Т-72.

Речь идет о части тех 148 танков Т-72Б и Т-72БК, которые были приобретены африканской страной в 1999-2000 годах у Беларуси, но по определенным причинам не понадобились. По информации из открытых источников по состоянию на 2022 год на вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится около 40 танков T-72Б плюс 60 таких машин на хранении (остальные 48, по-видимому, пошли на запчасти).

Известно, что эти танки базировались на севере страны для противодействия алжирским бронетанковым дивизиям и перед отправкой в Украину были отправлены на ремонт и модернизацию чешской фирме Excalibur Army. По данным Defense Express, эти 20 танков уже поступили в Украину.

Словения

21 апреля 2022 года немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, а получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs. По информации агентства dpa из правительственных кругов, Словения также попросила у Германии в качестве компенсации более современное оборудование, в частности немецкий боевой танк Leopard 2, бронетранспортер Boxer и боевую машину пехоты Puma.

14 июля издание EURACTIV со ссылкой на премьер-министра Словении Роберта Голоба сообщило об отправке в Украину первой партии танков Т-72, не уточнив при этом их количество. Зато известно, что Словения имеет на вооружении 14 танков М-84 (изготовляемая в Югославии лицензионная версия Т-72) и еще 32 танка М-84 держит на хранении.

В то же время точно известно, что в октябре 2022 года Словения передала Украине 28 танков М-55S, получив взамен от Германии 40 грузовиков по программе "Круговой обмен" (программа Ringtausch, или "Круговой обмен", была разработана правительством Германии для поддержки украинских оборонных возможностей в сотрудничества с соседними европейскими странами и странами – партнерами НАТО; по этой программе страны-партнеры передают Украине тяжелую технику советских времен, получая взамен вооружение западного производства).

М-55S – это словенская модернизация до стандартов НАТО советского танка Т-55, разработанного в конце Второй мировой войны. Во время модернизации на танк были установлены новая 105-мм пушка и пулемет. Также боевая машина оснащена улучшенной системой управления огнем и прицелом с лазерным дальномером, системой предотвращения возгорания, защитой от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Всего было модернизировано 30 таких танков, хранившихся в резерве словенской армии.

Болгария

В июне 2022 года в СМИ прошла информация, что частная болгарская компания Apolo Engineering тайно передала Украине неизвестное количество танков Т-72М1 модернизации 1993 года. Об этом стало известно, когда в руки российских военных попал захваченный украинский танк с соответствующей маркировкой, фото которой сразу слили в интернет.

Правда, министр обороны Болгарии Димитр Стоянов категорически опроверг передачу его страной Украине оружия и военной техники, будь то танки, самолеты или системы ПВО.

"За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях", – заявил Стоянов.

Кипр

21 января бельгийское милитарное издание Army Recognition сообщило, что Кипр готов отправить Украине советские танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard 2.

По данным издания, власти Кипра направили правительству Германии запрос о готовности в рамках "Кругового обмена" отдать Украине Т-80У в обмен на Leopard 2 из арсенала Греции. Ответа канцлера Германии Олафа Шольца на данный момент нет.

О количестве танков не сообщается, но известно, что на вооружении Кипра около 82 танков Т-80У.

Т-80У – это основной боевой танк семейства Т-80, принятый на вооружение армии СССР в 1985 году. Он имеет комплекс управляемого вооружения, лазерный прицел-дальномер, электронный баллистический вычислитель, стабилизатор, комбинированный ночной прицел, систему запуска дымовых гранат и новую для своего времени комбинированную броню со встроенной динамической защитой. Также его особенностью является газотурбинный двигатель (как на американских "Абрамсах").

Словакия

26 января 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге заявил, что его страна может предоставить Украине танки Т-72 советского производства. Он отметил, что на вооружении республики сейчас стоят 30 таких танков и Словакия готова их все передать для ВСУ, если западные союзники их заменят немецкими танками Leopard 2. Никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

Перспективы

Таким образом, по грубому подсчету на основе только подтвержденной информации Украина уже получила или получит в ближайшее время от западных партнеров 428 танков Т-72 и Т-55, включая самые современные модификации (это без учета официально не признающейся Болгарии). А если выгорит дело со Словакией и Кипром, то к этому количеству прибавится еще около 100 танков.

Конечно, все эти танки даже близко не чета "Леопардам", "Абрамсам" и "Челленджерам", однако они вполне конкурентоспособны против аналогичных российских танков, а кое в чем даже превосходят их. Впрочем, большинство этих переданных танков уже полным ходом воюют на фронте.

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