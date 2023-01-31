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Не "Леопардами" едиными. Какие танки советского образца передают Украине союзники

Руслан Рудомский
War
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Украина уже получила около 400 танков Т-72 разных модификаций

Пока весь мир следил за "леопардовой эпопеей", которая завершилась решениями о передаче Украине бригады немецких танков Leopard 2, батальона американских M1 Abrams и роты британских Challenger 2, западные партнеры наскребли по сусекам полтысячи советских танков разной модификации, которые Украине также лишними не будут.

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OBOZREVATEL разобрался – какие страны сколько экс-советских танков готовы поставить для Вооруженных сил Украины.

В первую очередь речь идет о танках Т-72, которые в свое время Советский Союз поставлял в страны Варшавского договора (аналог НАТО для стран "социалистического лагеря", прекративший свое существование с распадом СССР) и некоторые другие страны мира (Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию). Кроме того, модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые, в свою очередь, также их экспортировали. Таким образом, на момент падения железного занавеса за пределами бывшего СССР "осели" более 4000 танков Т-72 различных модификаций, что делает танк второго поколения самым массовым в мире.

Большинство машин сняты с вооружения, находятся на законсервированном хранении и нуждаются в восстановлении и модернизации, прежде всего электроники и бронезащиты (хотя и не все). Остальные до сих пор стоят на боевом дежурстве во многих странах, но планируются к замене более современными западными танками. В целом это вполне добротная техника, ничем не хуже той, что была на вооружении ВСУ на начало войны.

Для понимания: Т-72 – это более дешевая и более простая в производстве версия советского основного боевого танка Т-64 (в отличие от Т-72, Т-64 на экспорт не поставлялся даже в страны "соцлагеря" и вообще был засекречен). Серийное производство Т-72 началось в 1973 году.

Танк Т-72 в базовой модификации 1973 года

Польша

27 января, через неделю после восьмого "Рамштайна", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CTV News сообщил, что вдобавок к обещанным ранее 14 танкам Leopard 2 его страна готова передать Украине 60 модернизированных танков, 30 из которых – PT-91 Twardy.

Интересно, что это не первая поставка Польшей таких танков. Летом 2022 года стало известно, что в Украине уже находятся около 200 польских танков Т-72 и PT-91 Twardy. 25 июля это официально подтвердили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и спикер Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек.

О точном количестве не сообщалось, однако Платек намекнул, что после этого в Польше возник "дефицит более 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91", которые она планирует покрыть за счет поставок из Южной Кореи (очевидно, речь идет о танках K2 Black Panther). Из открытых источников известно, что всего в Польше было на вооружении 232 танка PT-91 Twardy.

Кстати, о прибытии в Украину модернизированных польских Т-72М1 и Т-72М1R, оборудованных элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", стало известно еще в мае 2022 года, когда они засветились в составе ВСУ в Харьковской области.

Всего же с начала войны Польша передала Украине более 260 танков Т-72 разных модификаций. По крайней мере, об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе 17 января 2023 года заявил президент Польши Анджей Дуда.

PT-91 Twardy – это основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы PT-91 были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался с 1995 по 2002 год. Главной особенностью PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Она имеет 394 блока, которые покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков, плотно друг к другу. Испытания показали, что блоки ERAWA повышают защищенность танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда.

Польский танк PT-91 Twardy

T-72M1R – новейшая польская модернизация Т-72 2019 года. Она отличается новым тепловизионным прицелом, приборами ночного видения, цифровой системой связи и новой системой запуска двигателя. Благодаря этому значительно возрастает эффективность огня танка, который становится аналогичным по этому параметру как минимум украинскому Т-72АМТ.

T-72M1 – несколько более старая модификация Т-72 с прицелом – лазерным дальномером ТПД-К1 и усиленной верхней лобной деталью.

Чехия

Чехия начала снабжать Украину оборонными вооружениями еще до начала полномасштабной российской агрессии. Для сбора денег на закупку вооружений в Посольстве Украины в Праге даже был создан специальный банковский счет.

В первые месяцы войны чешские СМИ сообщали о передаче Украине партии из 12 танков Т-72. 5 июля 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская армия использует танки, переданные из Польши и Чехии, и поблагодарил эти страны за помощь.

13 декабря 2022 года стало известно, что дополнительно Украина получит еще 30 танков Т-72Б, которые были скуплены со всего мира чешским предприятием Excalibur Army для восстановления и модернизации с последующей перепродажей. Ранее эти танки законтрактовала неназванная африканская страна, но она согласилась уступить их для Украины.

Очевидно, оплатит эту партию правительство Чехии, потому что 9 января 2023 года премьер-министр Петр Фиала официально сообщил, что Чехия передаст Украине партию танков Т-72. Более того, он лично подписал один из танков перед отправкой в Украину. Фиала пожелал украинским воинам успехов в борьбе за независимость и суверенитет.

Петр Фиала подписывает танк Т-72 для Украины

США, Нидерланды и Чехия

4 ноября 2022 года министерства обороны США и Нидерландов сообщили, что совместно профинансируют передачу Украине капитально восстановленных на чешском предприятии Excalibur Army 90 танков Т-72Б на общую сумму примерно 90 миллионов долларов.

Эти танки взяты из состава чешской оборонной промышленности. В рамках трехстороннего соглашения Чехия бесплатно отдаст старые танки, США заплатят за восстановление 45 единиц, а Нидерланды оплатят восстановление остальных 45.

Часть танков в количестве 26 единиц должна была поступить в распоряжение Украины до конца декабря 2022 года, тогда как остальные поставки будут завершены в 2023 году.

Т-72Б – это модернизированный в 1984 году вариант Т-72 с комплексом управляемого вооружения и улучшенной броней. Танк получил возможность выстрелов управляемой ракетой из гладкоствольного орудия и изменения в бронировании башни (были введены блоки отражающих элементов).

Танк Т-72Б

Все танки Т-72Б, проходящие модернизацию на Excalibur Army, оснащены динамичной броней, новой системой связи от компании Mesit, новой приборной панелью и средствами ночного видения.

Марокко

22 января стало известно, что африканская страна Марокко приняла решение об отправке Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших полную модернизацию в Чехии. Соответствующее решение было принято на восьмом заседании в формате "Рамштайн" 20 января. А перед этим, в декабре 2022-го, сообщалось о решении Марокко передать Украине запчасти для танков Т-72.

Речь идет о части тех 148 танков Т-72Б и Т-72БК, которые были приобретены африканской страной в 1999-2000 годах у Беларуси, но по определенным причинам не понадобились. По информации из открытых источников по состоянию на 2022 год на вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится около 40 танков T-72Б плюс 60 таких машин на хранении (остальные 48, по-видимому, пошли на запчасти).

Известно, что эти танки базировались на севере страны для противодействия алжирским бронетанковым дивизиям и перед отправкой в Украину были отправлены на ремонт и модернизацию чешской фирме Excalibur Army. По данным Defense Express, эти 20 танков уже поступили в Украину.

Словения

21 апреля 2022 года немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, а получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs. По информации агентства dpa из правительственных кругов, Словения также попросила у Германии в качестве компенсации более современное оборудование, в частности немецкий боевой танк Leopard 2, бронетранспортер Boxer и боевую машину пехоты Puma.

14 июля издание EURACTIV со ссылкой на премьер-министра Словении Роберта Голоба сообщило об отправке в Украину первой партии танков Т-72, не уточнив при этом их количество. Зато известно, что Словения имеет на вооружении 14 танков М-84 (изготовляемая в Югославии лицензионная версия Т-72) и еще 32 танка М-84 держит на хранении.

В то же время точно известно, что в октябре 2022 года Словения передала Украине 28 танков М-55S, получив взамен от Германии 40 грузовиков по программе "Круговой обмен" (программа Ringtausch, или "Круговой обмен", была разработана правительством Германии для поддержки украинских оборонных возможностей в сотрудничества с соседними европейскими странами и странами – партнерами НАТО; по этой программе страны-партнеры передают Украине тяжелую технику советских времен, получая взамен вооружение западного производства).

М-55S – это словенская модернизация до стандартов НАТО советского танка Т-55, разработанного в конце Второй мировой войны. Во время модернизации на танк были установлены новая 105-мм пушка и пулемет. Также боевая машина оснащена улучшенной системой управления огнем и прицелом с лазерным дальномером, системой предотвращения возгорания, защитой от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Всего было модернизировано 30 таких танков, хранившихся в резерве словенской армии.

Словенский танк M-55S

Болгария

В июне 2022 года в СМИ прошла информация, что частная болгарская компания Apolo Engineering тайно передала Украине неизвестное количество танков Т-72М1 модернизации 1993 года. Об этом стало известно, когда в руки российских военных попал захваченный украинский танк с соответствующей маркировкой, фото которой сразу слили в интернет.

Болгарский Т-72М1 в Украине.
Болгарский Т-72М1 в Украине.

Правда, министр обороны Болгарии Димитр Стоянов категорически опроверг передачу его страной Украине оружия и военной техники, будь то танки, самолеты или системы ПВО.

"За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях", – заявил Стоянов.

Кипр

21 января бельгийское милитарное издание Army Recognition сообщило, что Кипр готов отправить Украине советские танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard 2.

По данным издания, власти Кипра направили правительству Германии запрос о готовности в рамках "Кругового обмена" отдать Украине Т-80У в обмен на Leopard 2 из арсенала Греции. Ответа канцлера Германии Олафа Шольца на данный момент нет.

О количестве танков не сообщается, но известно, что на вооружении Кипра около 82 танков Т-80У.

Т-80У – это основной боевой танк семейства Т-80, принятый на вооружение армии СССР в 1985 году. Он имеет комплекс управляемого вооружения, лазерный прицел-дальномер, электронный баллистический вычислитель, стабилизатор, комбинированный ночной прицел, систему запуска дымовых гранат и новую для своего времени комбинированную броню со встроенной динамической защитой. Также его особенностью является газотурбинный двигатель (как на американских "Абрамсах").

Кипрский танк Т-80У

Словакия

26 января 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге заявил, что его страна может предоставить Украине танки Т-72 советского производства. Он отметил, что на вооружении республики сейчас стоят 30 таких танков и Словакия готова их все передать для ВСУ, если западные союзники их заменят немецкими танками Leopard 2. Никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

Инфографика: Сколько танков советского образца передают Украине западные союзники

Перспективы

Таким образом, по грубому подсчету на основе только подтвержденной информации Украина уже получила или получит в ближайшее время от западных партнеров 428 танков Т-72 и Т-55, включая самые современные модификации (это без учета официально не признающейся Болгарии). А если выгорит дело со Словакией и Кипром, то к этому количеству прибавится еще около 100 танков.

Конечно, все эти танки даже близко не чета "Леопардам", "Абрамсам" и "Челленджерам", однако они вполне конкурентоспособны против аналогичных российских танков, а кое в чем даже превосходят их. Впрочем, большинство этих переданных танков уже полным ходом воюют на фронте.

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