Кипр готов передать Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard – СМИ

Кипр готов отправить Украине советские танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard. На вооружении Кипра около 82 таких танков.

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Об этом сообщает Army Recognition. По данным издания, весной 2022 года правительство США попросило Кипр безвозмездно поставить Украине технику производства СССР из запаса.

Речь шла о ЗРК ТОР-М1 и С-300, танках Т-80У, БМП-3 и ударных вертолетах Ми-35. Кипр ответил правительству Германии, что готов отдать Т-80У в обмен на Leopard 2. Со стороны канцлера Германии Олафа Шольца ответа на данный момент нет.

Власти Кипра хотят, чтобы танки поступали из Греции, которая имеет на вооружении170 единиц Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR 80-х годов. Сейчас эти танки в процессе модернизации.

В свою очередь Афины хотят за это более новые Leopard 2, чтобы избежать истощения своего арсенала на фоне обострения отношений с Турцией.

Т-80У – модернизированная версия Т-80 с усовершенствованной башней, динамической защитой "Контакт-5", улучшенным прицепом и ПТРК 9М119 "Свир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Берлин за промедление с поставками танков для украинской армии. Пока в правительстве Шольца размышляют о передаче Leopard – в Украине каждый день из-за войны гибнут люди.

Сам Шольц утверждает, что Германия якобы делает все, чтобы империализм РФ не победил, но поставки танков якобы быть истолкованы Кремлем как включение стран НАТО в войну.