Газотурбинный двигатель и мощная броня. Что известно об американских танках M1 Abrams, которые скоро получит Украина

На днях американское издание Politico со ссылкой на свои источники в Вашингтоне сообщило, что Белый дом склоняется к отправке в Украину "значительного количества" танков M1 Abrams американского производства. По данным СМИ, речь может идти о 30-50 единицах. Более того, соответствующее решение может быть объявлено уже 25 января, медиа сообщили, что в 19-00 президент США готовит обращение по военной помощи Украине.

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А пока в Белом доме взвешивают все за и против, OBOZREVATEL разобрался – что это за танки и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Предыстория

Тяжелые танки западного производства с начала войны входили в список оружия и военной техники, которые Украина требовала от западных партнеров. Однако те долгое время отказывали Киеву в тяжелых наступательных вооружениях, придумывая различные отмазки – от попыток избежать потенциальной эскалации войны до нежелания провоцировать президента РФ Путина.

Условный прорыв произошел 4 января 2023 года, когда Франция пообещала предоставить Украине "колесные танки" AMX-10 RC собственного производства. И хотя полноценными танками их назвать сложно, свою информационную миссию они выполнили, запустив новый тренд. А уже 15 января Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Позже во время восьмой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 стран сформировали так называемую "леопардовую коалицию" и согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт (по правилам, действующим на международном рынке вооружений, реэкспорт оружия и военной техники возможен только с согласия страны-производителя).

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц упирался до последнего как в вопросе предоставления танков Германией, так и в вопросе разрешения на их реэкспорт. В качестве одного из аргументов он заявил, что Германия готова передать Украине "Леопарды" только после того, как США отправят свои "Абрамсы".

В США официально ответили, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о том, какую помощь и какие виды техники она готова предоставить Украине. А неофициально, по данным издания Sky News Arabia, в Белом доме дали добро на отправку в Украину не менее 10 танков M1 Abrams.

Таким образом, все выглядит так, что своим нежеланием "накачивать Украину оружием", немецкий канцлер Олаф Шольц только ускорил этот процесс.

Что за танк

M1 Abrams ("Абрамс" – назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме) – это американский основной боевой танк третьего поколения.

Танк был разработан компанией Chrysler Defense (сейчас General Dynamics Land Systems) и поступает на вооружение с 1980 года, являясь главным основным боевым танком армии США. Кроме Соединенных Штатов танк находится на вооружении армий Австралии, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Марокко, Тайваня и Польши. США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.

Abrams построен по классической танковой схеме с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель) и с пушкой высокой баллистики в качестве основного вооружения.

На танке M1 Abrams установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил марки Honeywell AGT 1500 с шестиступенчатой (четыре вперед, две назад) автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B.

Танк может развивать максимальную скорость 72 км/ч на дорожном покрытии и 48 км/ч по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода двигателя скорость может достигать до 97 км/ч на шоссе, однако это может быть травмоопасным для экипажа.

Интересно, что двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, моторном бензине любой марки, топливе для реактивных двигателей JP-4 или JP-8. К примеру, армия США использует авиационное топливо марки JP-8 с целью упрощения логистики. С этой же целью австралийские танковые войска используют дизельное топливо. Реактивное топливо обеспечивает лучшее ускорение, чем дизельное, но и расход его вдвое больше.

Топливные баки общим объемом 1900 литров на авиационном топливе JP-8 обеспечивают операционную дальность всего 410 километров (для сравнения, у дизельного танка Leopard 2 баки на 1160 литров обеспечивают операционную дальность в 500 километров).

Хот танк и не предназначен для перевозки десанта на броне, некоторые инновации позволяют пехоте в боевых условиях ездить на танке, расположившись позади кормовой части башни. При этом солдаты могут фиксировать себя и свою оснастку с помощью веревки и ремней.

Модификации

Есть три основные версии M1 Abrams: M1, M1A1 и M1A2, которые отличаются вариантами улучшения вооружения, систем защиты и электроники (при этом следует обратить внимание, что название M1 Abrams является обобщенным названием всех моделей).

M1 – первый принятый на вооружение вариант и базовая версия танка. Выпускалась с 1979 по 1985 год. Ее особенностью считается 105-мм нарезная танковая пушка М68А1 (модернизированный вариант британской пушки L7).

M1A1 – самая массовая версия танка. Производилась 1985 по 1992 год. Кроме улучшенной брони, более современной электроники и системы защиты от оружия массового поражения появилась 120-мм гладкоствольная танковая пушка M256A1 – американская лицензионная копия немецкой пушки L44, разработанной фирмой Rheinmetall (стоит на танках Leopard 2 до модели A5 включительно).

M1A2 – самая новая серийная модификация, производство которой началось в 1992 году. Танки этой версии имеют автономный тепловизионный панорамный прицел командира, новый прицел наводника со стабилизацией в двух плоскостях и безопасным для глаз дальномером, новую командирскую башенку с восемью перископами (вместо шести в предыдущей версии), тепловизионный прибор наблюдения для механика-водителя, боевая система IVIS с информационным управлением, усиленное бронирование и т. д.

Бронезащита

Танк M1 Abrams считается одним из самых тяжелобронированных танков мира – у него и башня, и корпус прикрыты броней на основе британской разработки Chobham, которая является композитной броней, образующейся из нескольких слоев разных сплавов бронированной стали, керамики, пластических композитов и кевлара.

Он также может быть оснащен динамической защитой над ходовой частью и, при необходимости, динамическими броневыми листами над кормовой частью и топливными баками для защиты от противотанковых управляемых ракет (ПТКР). Защита от обломков осуществляется с помощью слоев кевлара.

Танки модели M1A1 получили улучшенные бронепакеты из обедненного урана, которые размещаются в передней части башни и передней части корпуса. Броня, усиленная таким образом, обеспечивает значительно большую защиту по сравнению с другими типами средств противотанкового оружия, но ценой существенного увеличения массы танка, потому что обедненный уран в 1,7 раза плотнее свинца. Танки этой модели весят 61,3 тонны.

Для усиления защиты в городских условиях устанавливается динамическая защита на бортах корпуса и противокумулятивная решетка на корме корпуса и башни, а наводчик получает пулемет с защитным щитком. Возможна установка больших прозрачных щитков для командира и наводчика или дистанционно управляемого модуля с пулеметом. А с 2006 года используется дополнительная бронезащита Tank Urban Survival Kit (TUSK).

Для дополнительной защиты башня танка оборудована двумя шестиствольными или восьмиствольными пусковыми установками дымовых гранат, которые могут создавать густую дымовую завесу, затрудняя вражеское нацеливание на танк.

Дополнительно некоторые модели оснащены активной системой защиты Softkill Active Protection System, которая может препятствовать функционированию систем наведения некоторых противотанковых ракетных систем.

Топливо и боеприпасы расположены в отдельных от экипажа бронированных отсеках с выбрасываемыми панелями, что обеспечивает защиту экипажа от риска детонирования собственных боеприпасов в случае подития танка. В целях предотвращения пожара в отсеке экипажа танк оснащен газовой системой тушения пожара, которая автоматически включается и гасит пожар за секунды.

Интересно, что во время последней войны в Ираке "Абрамсы" имели повреждения лишь двух типов: от применяемого иракскими пехотинцами малого противотанкового оружия (ПТКР) из засады и от подрыва на противотанковых минах. Повреждений от артиллерийского или танкового огня противника зафиксировано не было.

Вооружение

Как уже отмечалось, основным вооружением оригинальной модели M1 является стабилизированная в двух плоскостях 105-мм нарезная танковая пушка М68А1 (модернизированный вариант британской L7). В боекомплект входят 55 унитарных снарядов с металлической гильзой.

Основным вооружением "Абрамсов" модификаций M1A1 и M1A2 является 120-мм гладкоствольная танковая пушка M256A1, разработанная немецкой фирмой Rheinmetall, которая изготовлена по лицензии в Соединенных Штатах. Она способна вести огонь различными типами снарядов: бронебойный операнный подкалиберный снаряд с откидным поддоном, кумулятивный, подкалиберный кумулятивно-осколочный, подкалиберный бетонобойно-фугасный, картечный и т. д.

Танки модификации M1A1 способны наносить поражение противнику на расстояниях более 2 500 метров, в то время как эффективная дальность стрельбы орудий в советских и российских танках едва достигает 2 000 метров.

Дополнительным вооружением служат три пулемета:

- 12,7-мм пулемет M2HB, который установлен на верху башни перед люком командира и может управляться дистанционно. В комплекте Tusk вместо него может устанавливаться гранатомет Mk 19.

- 7,62-мм пулемет M240 перед погрузочным люком на боковой пулеметной установке. Может оборудоваться защитными щитами и приборами ночного видения для ведения огня в условиях низкой видимости.

- второй 7,62-мм спаренный пулемет M240 справа от пушки. Управление им осуществляется через центральный компьютер системы управления огнем, используемой для пушки.

Снаряды

Танк M1 Abrams в основном использует подкалиберные снаряды. В отличие от обычных снарядов, подкалиберны имеют диаметр поражающей части меньше калибра пушки, что позволяет получить значительно большую начальную скорость.

Бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном М829, М829А1, М828А2, М829А3. Это тип бронебойного снаряда, используемый для поражения современной бронетехники. Основная идея заключается в создании длинного и тонкого выстрела, где вся кинетическая энергия сконцентрирована на малой площади. Аэродинамическая стойкость и точность задается оперением, похожим на оперение стрелы.

Кумулятивный снаряд М830. Это артиллерийский снаряд основного назначения с зарядом кумулятивного действия, предназначенный для стрельбы по бронированным целям (танкам, БМП, БТР и т. п.), а также железобетонным фортификационным сооружениям. При взрыве формируется направленная вдоль оси снаряда тонкая кумулятивная струя, которая при встрече с препятствием создает большое давление, за счет чего пробивает ее.

Кумулятивно-осколочный подкалиберный снаряд М830А1. Это артиллерийский снаряд двойного действия поражения, совмещающий заряд кумулятивного и заряд осколочно-фугасного действия. Он предназначен для поражения всех типов целей, характерных для ствольной артиллерии: бронетехники, укреплений и живой силы противника. Это универсальный снаряд, который входит в боекомплект почти всех современных танков, а также используется в САУ, реактивной артиллерии, противотанковых ракетах и кассетных боеприпасах.

Бетонобойно-фугасный подкалиберный снаряд М908. Это разновидность бетонобойного артиллерийского снаряда специального назначения для разрушения фугасным действием капитальных фортификационных сооружений из железобетона, крепких каменных и кирпичных домов с одновременным поражением личного состава внутри оборонительных сооружений.

Картечный снаряд M1028. Это снаряд, внутренняя полость которого заполнена готовыми поражающими элементами. В данном случае он содержит 1098 штук 9,5-мм вольфрамовых шариков, которые имеют летальный эффект на расстоянии до 600 метров от места взрыва. Предназначен главным образом для поражения открыто расположенной живой силы противника. Также высокоэффективен в проделке брешей для пехоты в кирпичных и шлакоблоковых стенах, а также в железобетонных стенах на расстояниях до 75 метров.

Перспективы

Судя по сообщениям американской прессы, Украина может получить от 10 до 50 танков M1 Abrams неизвестной пока модификации. Этого хватит или для формирования нескольких танковых рот или отдельного танкового батальона.

Учитывая применение в Вооруженных силах Украины советских танков Т-80 с газотурбинной силовой установкой, которые находятся преимущественно на вооружении десантно-штурмовых войск и морской пехоты, логично будет предположить, что газотурбинные "Абрамсы" получат аналогичное применение и будут использоваться не в танковых сражениях, а для обеспечения огневого превосходства при штурме населенных пунктов десантом или пехотой.

Хотя ни для кого не секрет, что передача Украине танков M1 Abrams осуществляется в первую очередь в политических целях – чтобы разблокировать вопрос массовой передачи более приспособленных для украинских реалий немецких танков Leopard 2.

Кстати, в самом Пентагоне говорят, что трудности с поставками M1 Abrams связаны не столько с нежеланием Вашингтона, стоимостью самих танков или ослаблением армии США после их отчуждения, сколько с потенциальными проблемами с обслуживанием этих боевых машин. Поскольку они потребляют много топлива и потребуют сложной логистики для ремонта и обслуживания, а обучение экипажей займет много времени.

"Танк Abrams – очень сложная техника. Он обходится дорого, на нем тяжело тренироваться. У него реактивный двигатель – думаю, около трех галлонов реактивного топлива на милю. Это не самая простая в обслуживании система", – заявил американским журналистам на прошлой неделе после поездки в Киев чиновник Пентагона Колин Каль.

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