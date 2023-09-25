"Готовятся усилить наши бригады": Зеленский подтвердил, что танки Abrams уже в Украине

Американские танки Abrams уже прибыли на территорию Украины. Это 25 сентября подтвердил президент Владимир Зеленский.

На своем канале в Telegram он написал, что "Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады". "Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставки", – отметил гарант.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новость. "Больше танков, больше дронов, больше ПВО, больше дальнобойного оружия, больше санкций. Чем больше давление на Россию, тем быстрее мы победим на поле боя", – отметил он.

Напомним: 19 сентября на открытии нового заседания в формате "Рамштайн" американский министр обороны Ллойд Остин заявил: "Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые ранее обещали передать США, скоро прибудут в Украину".

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21 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что первые М1 Abrams появятся на территории нашей страны на следующей неделе (25 сентября – 1 октября).

Названные в честь американского генерала Крейтона Абрамса танки Abrams могут работать на разных видах топлива (дизельном, керосине, моторном бензине любой марки, топливе для реактивных двигателей JP-4 или JP-8). Они могут развивать скорость до 72 км/ч на дорожном покрытии и до 48 км/ч – по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода максимальная скорость может достигнуть до 97 км/ч.

Это американский основной боевой танк третьего поколения. Считается одним из самых тяжелобронированных танков мира.

Основные модификации – это M1, M1A1 и M1A2. Более детально о характеристиках этой военной техники, которую Украине передали Соединенные Штаты, читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– СМИ заявили, что 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках Abrams на полигонах ФРГ, 1 сентября. Тогда журналисты утверждали, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

– Белый дом официально объявил о намерении предоставить Abrams украинским воинам еще в январе.

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