Украинцы прошли обучение на танках Abrams: Politico назвала сроки поставки

Около 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках M1 Abrams американского производства на полигонах армии США в Германии. Ожидается, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

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Об этом заявило Politico со ссылкой на два неназванных источника. Журналисты отметили, что предоставили ​​анонимность своим собеседникам "для обсуждения деликатных планов".

В Минобороны США ранее подтверждали, что учения проводятся для около 200 представителей Сил обороны Украины. Солдаты недавно завершили один из последних этапов программы – общевойсковые батальонные учения "сила на силу" на полигоне Хоэнфельс (Бавария, ФРГ).

Спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл говорил, что солдаты будут продолжать тренировки, чтобы сохранять навыки владения танками, на военной базе в Германии до тех пор, пока M1 Abrams не будут готовы к бою.

По информации Politico, десять 70-тонных танков в настоящее время находятся в ФРГ на окончательном ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

О'Доннелл в свою очередь конкретные сроки не называл, хотя и говорил, что Штаты "намерены ускорить доставку 31 танка в Украину к осени".

Один из собеседников издания отметил, что американские танки могут помочь ВСУ. Abrams – это "чертовски бронированная машина", но "это не панацея", сказал он.

"В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего", – отметил источник журналистов.

Abrams (назван в честь генерала Крейтона Абрамса) – основной боевой танк США, который выпускается серийно с 1980 года. Также состоит на вооружении Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

В настоящее время – один из наиболее тяжелых танков (его боевая масса превышает 62 тонны).

Он положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

По состоянию на 2012 год стоимость одного Abrams по контракту для армии США составляла 5,5–6,1 млн долларов.

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа начальник отдела закупок армии США Даг Буш подтвердил, что Америка официально одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Речь идет о 31 единице этой военной техники.

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