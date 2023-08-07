США официально одобрили поставки Украине первой партии танков Abrams: должны прибыть осенью

Соединенные Штаты Америки официально одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. Речь идет про 31 единицу этой военной техники.

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Ожидается, что танки прибудут на территорию нашей страны осенью. Об этом сказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш на брифинге в понедельник, 7 августа, передает CNN.

По его словам, на выходных первая партия была одобрена к отправке Силам обороны Украины.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе", – заявил Буш.

Как пишет издание, обучение управления американскими танками Abrams состоялось на территории Германии в мае 2023 года. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.

M1 Abrams ("Абрамс" – назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме) – это американский основной боевой танк третьего поколения.

На технике установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил марки Honeywell AGT 1500 с шестиступенчатой (четыре вперед, две назад) автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B.

Танк может развивать максимальную скорость 72 км/ч на дорожном покрытии и 48 км/ч по пересеченной местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ранее заявляли, что через несколько недель начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев. В то же время, ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

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